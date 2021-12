Il cilentano Giancarlo di Muoio racconta in musica “Si Comincia dalla sera”

Mercoledì 15 dicembre è uscito il singolo di Giancarlo Di Muoio intitolato “Si comincia dalla sera”, arrangiato da Antonio Sessa e prodotto dalla Snap Beat Production/ To Groove music . Il brano è supportato dal videoclip omonimo girato in studio in una versione acustica e intima.

Il cantautore cilentano ha voluto celebrare il sentimento dell’amore in un periodo molto delicato della storia del nostro pianeta.

A seguito dell’uscita del singolo uscirà un progetto più ampio nella primavera del 2022.

Giancarlo visiterà scuole, associazioni, biblioteche, spazi culturali e teatri per comunicare la sua musica, e afferma “Un linguaggio profondo ma allo stesso tempo leggero si avvicina a tutti, anche ai bambini”.