Castellabate: borse in cotone ecologico, “l’eco-regalo” di Legambiente

Legambiente Castellabate, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Sodalis di Salerno e il Comune di Castellabate, ha distribuito 150 borse in cotone ecologico. Ieri pomeriggio l’omaggio, fatto in prossimità delle festività natalizie per augurare un sereno Natale a tutti. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di sensibilizzare sempre di più la cittadinanza alle tematiche ambientali spronandoli a vivere una quotidianità sempre più sostenibile.

“Ritengo lodevole questa iniziativa: sono compiaciuto di aver collaborato come Primo Cittadino di Castellabate. La cittadinanza deve essere sensibilizzata alle tematiche ambientali affinché tutti possano vivere una vita sempre più orientata alla sostenibilità”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

“Come Assessore all’ambiente ringrazio Legambiente Castellabate e il Centro servizi per il volontariato Sodalis per questa iniziativa. Un piccolo omaggio che permetterà di ricordare ai cittadini, utilizzandola quotidianamente, quanto grande possa essere il nostro aiuto all’ambiente semplicemente fruendo di materiali ecosostenibili”, afferma l’Assessore Nicoletta Guariglia.