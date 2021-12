Agropoli, presto la riapertura del Palazzo Civico delle Arti

AGROPOLI. «Stanno per terminare i lavori di restauro del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli. Gli interventi sono iniziati nei mesi scorsi, grazie ad un finanziamento regionale, e garantiranno la sistemazione del secondo piano dell’ex Pretura». Lo ha reso noto il sindaco Adamo Coppola.

Il Comune ha ottenuto nei mesi scorsi un finanziamento pari a 196.002,57 euro, di fondi del PSR Campania 2014-2020, Misura 7 – Tipologia di Interventi 7.4.1. Gli interventi consistono nella demolizione e rifacimento solai al secondo livello dell’immobile, tramezzature, impianti, intonaci, pavimenti; installazione di nuovi infissi esterni ed interni; tinteggiature e finiture varie. La superficie complessiva interessata dagli interventi è di 280 metri quadrati.

«Con il nuovo anno l’edificio sarà riaperto e diventerà la casa della cultura e dell’arte – ha detto il sindaco Coppola – Ospiterà mostre, esposizioni, eventi, la biblioteca comunale e l’antiquarium (in attesa di trasferirlo al castello). Inoltre sarà casa della Pro Loco e di altre associazioni locali. Con il restauro del Palazzo Civico delle Arti e la messa in sicurezza di via Pisacane, dove realizzeremo un suggestivo belvedere, questo angolo della nostra città cambierà il suo volto».