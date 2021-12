Perito: appello per la riapertura della guardia medica

PERITO. Ripristinare il presidio di guardia medica. E’ quanto chiede l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carlo Cirillo. «La quasi totalità dei turni della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Perito risulta essere scoperta», osservano da palazzo di città, tanto che «si può parlare di “chiusura” del Presidio».

Eppure questo è un servizio sanitario fondamentale, in particolare per le aree interne, lantane dagli ospedali e con collegamenti spesso carenti. Ecco perché l’amministrazione comunale ha deciso di fare voti all’Asl Salerno affinché ne garantisca il funzionamento.

«La conformazione del territorio e la scarsa viabilità, rende difficili i collegamenti veloci con altri presidi– fanno sapere da palazzo di città- il più vicino necessita almeno 30 minuti», ricordano da palazzo di città.

La riapertura della Guardia medica, sarebbe un modo per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini; che in condizioni meteo avverse, come sta accadendo in questi ultimi giorni, potrebbero avere difficoltà nel raggiungere un pronto soccorso / ospedale.

«La salute è di tutti e l’assistenza sanitaria non può diventare un privilegio o un miraggio», così conclude il primo cittadino.