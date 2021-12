Opportunità di lavoro a Ogliastro Cilento: si cerca un supporto agli uffici

È indetto a Ogliastro Cilento un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di supporto al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, a tempo indeterminato.

L‘obiettivo è di inserire una persona nell’organico del personale comunale, in modo da assicurare un’ottima prestazione dei servizi erogati ai cittadini.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti specifici titoli di studio e ulteriori requisiti, tra i quali:

Cittadinanza italiana;

Età non inferiore ai 18 anni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere: l’amministrazione si riserva la facoltà di esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio;

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

Non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne;

Conoscere elementi di informatica, della lingua inglese e altre lingue straniere.

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e indirizzata al Comune di Ogliastro presso l’Ufficio del Personale. Inoltre dovrà essere allegato alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di concorso, la copia di un documento di identità in corso di validità e il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.