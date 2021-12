Capaccio: inaugura lunedì l’eco albero

Ritorna a Piazza Santini, nel centro di Capaccio Scalo, l’EcoAlbero costruito dei ragazzi del Forum dei Giovani di Capaccio Paestum.



L’EcoAlbero è un Albero di Natale composto da più di 1000 bottiglie di plastica di recupero.

L’idea è quella di sensibilizzare la popolazione al riciclo e al recupero della plastica e alla salvaguardia dell’ambiente a partire dai piccoli gesti quotidiani.

Dopo il successo del 2019, i ragazzi hanno deciso di riproporre l’Albero per il Natale 2021, così da offrire un abbellimento a Piazza Santini, che sembra vivere una nuova vita dopo l’inaugurazione della Biblioteca Erica.



L’accensione dell’EcoAlbero è fissata per lunedì 20 Dicembre alle ore 20:00 in Piazza Santini, tutta la cittadinanza è invitata.