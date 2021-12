I versi della Spigolatrice di Sapri nelle luminarie natalizie

Luminarie d’artista a Sapri che, grazie alla Pro Loco, segue la scia di grandi città come Bologna e Roma e abbellisce le sue strade con delle luminarie che proporranno i versi della celebre poesia dedicata alla Spigolatrice, del poeta Luigi Mercatini.

«Abbiamo sognato questo momento dal primo giorno che abbiamo avuto tra le mani led e alluminio… E il sogno è cominciato… il grande Paolo Caggiano è stato nostro maestro assoluto e alla fine ci siamo davvero riusciti…Per festeggiare i 200 anni dalla nascita del Poeta Luigi Mercantini, per elogiare la nostra storia e mantenere sempre vive con orgoglio le nostre origini», dicono i promotori dell’iniziativa.

Da domenica prossima, quindi, anche Sapri, come molte altre città, avrà la sua memoria più importante in bella vista. «Vedervi emozionati e con il naso in su come noi, avrà significato aver fatto tanto lavoro ma un buon lavoro…», commentano dalla Pro Loco.

L’accensione delle luminarie è prevista per domenica 19 dicembre alle ore 17 in Corso Umberto.