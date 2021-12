Auto usata: cosa deve sapere chi la vende e chi la acquista

Sempre più persone cedono al fascino del fai-da-te anche in ambito compravendita auto. Nella giungla del mercato però bisogna stare sempre attenti e non abbassare mai la guardia sulle truffe, e quello che all’inizio potrebbe sembrare un buon affare, potrebbe poi rivelarsi una tegola inaspettata.

ACQUISTARE UN’AUTO USATA NON TI OFFRE GARANZIE CERTE

L’acquisto di un’auto usata è un po’ un terno al lotto. Non esistono garanzie certe, nessuna dilazione sul pagamento e nemmeno certezza sull’affidabilità che quello che stai concludendo sia o meno un vero affare. Puoi affrontare la questione facendo domande e riservandoti sempre e comunque la facoltà di dire no.

CHI VENDE E CHI COMPRA: COSA CHIEDERE?

Se da un lato c’è chi ha bisogno di comprare, dall’altra c’è sempre chi ha bisogno di vendere. Perché vendere un’auto usata? Una risposta probabile è che si ha bisogno di denaro da un lato e dall’altro liberarsi di un’auto che o nessuno usa, o è diventata troppo vecchia per le proprie esigenze. Sono solo alcune ipotesi, ma che possono aiutare anche chi acquista a non restare deluso.

ECCO TUTTE LE CARTE CHE POTETE RICHIEDERE

Un primo passo potrebbe essere quello di informarsi sulla storia della vettura, più cose sapete e meglio sarà. Tra le cose su cui informarvi anche la storia della manutenzione dell’auto, è stata regolarmente sottoposta alle revisioni periodiche? Non accontentatevi di ciò che vi dicono, basatevi sulla documentazione che vi racconta qualcosa in più sull’auto che state per acquistare. Se invece vendete, tenere a disposizione la documentazione aggiornata è un ottimo biglietto da visita, magari da offrire prima che sia richiesto.

UN PRIMO CONTROLLO GENERALE

Tra le prime cose da controllare acquistando un’auto usata, ci sono i chilometri. Quanti ne ha percorsi? Verificate il chilometraggio reale e non solo quello indicato dal contachilometri. Un altro punto abbastanza evidente è quello di uno sguardo generale alla carrozzeria e allo stato degli interni. Chiedete inoltre di poterla provare su strada, in modo da rendervi conto che tutto funzioni al meglio. Se dopo tutto questo, ancora siete interessati, adesso controllate che il prezzo sia corretto tramite una verifica su quello che dice il mercato.

ADESSO È TEMPO DI ASSICURAZIONE ONLINE

Se avete appena finalizzato l’acquisto della vostra nuova auto usata, non vi resta che pensare di stipulare una nuova assicurazione auto e prevedere tutte le coperture RCA. Tra queste distinguiamo quelle standard e quindi sempre incluse, come ad esempio la protezione di eventuali danni da parte di terzi e quelle accessorie, come ad esempio i danni derivanti da furto e incendio, eventi atmosferici etc.