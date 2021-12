Alfano, con l’indennità del sindaco panettoni per le famiglie

Un camion carico di panettoni per le famiglie di Alfano. E’ l’iniziativa del sindaco Elena Anna Gerardo che ha scelto di destinare la sua indennità per l’acquisto di un dono destinato ai suoi concittadini. «Questo piccolo gesto – si legge nella lettera che lo accompagna – vuole essere un dono per tutte le famiglie di Alfano e, insieme, un augurio affinché questo sia un Natale di rinascita e speranza e porti con sé un 2022 di ritrovata libertà». Ma prima dell’arrivo del nuovo anno i cittadini di Alfano sono attesi da un altro appuntamento importante.

La riapertura del palazzo baronale

Domani, domenica 19 dicembre, alle ore 18 (dopo la Santa Messa) è prevista l’apertura del palazzo baronale. Lo scorso anno l’edificio è entrato a far parte del patrimonio del Comune, acquisito dalla Curia che lo aveva ricevuto in donazione dai baroni Speranza di Laurito.

Dotato di un cortile centrale, il palazzo baronale Speranza si articola in un imponente complesso edilizio situato in posizione lievemente sopraelevata rispetto al centro abitato. Una risorsa importante per l’Ente locale che già all’indomani della sua acquisizione immaginò degli interventi da compiere per il suo recupero.

Un primo passo è stato fatto con la messa in sicurezza del tetto e la sistemazione dell’androne. Qui i ragazzi del servizio civile hanno realizzato un presepe. A loro rivolge un pensiero il primo cittadino: «È doveroso per me ringraziare questi fantastici ragazzi che stanno affrontando il servizio civile con spirito di abnegazione, voglia di fare e allegria… la vera gioventù, quella produttiva e umile, quella che ci piace e a cui mettiamo volentieri in mano la cura della comunità!»