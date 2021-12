Contributi per chi si trasferisce o avvia attività a Roscigno

Il Comune di Roscigno ha ricevuto 118.961 € dal Ministero dell’Interno, come fondo per i “comuni marginali”. In questi giorni l’Ente lavorerà per elaborare dei progetti affinché questi contributi possano essere erogati.

L’amministrazione comunale punta a favore coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di Roscigno a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro.

Risorse anche a coloro che vorranno investire per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole e per il recupero di immobili comunali da mettere a disposizione con Bando Pubblico per l’aperture di nuove attività commerciali.

«In questo momento di grande emergenza stiamo lavorando, in sinergia anche con altri enti pubblici e privati, per cercare di creare le giuste condizioni di sviluppo», fa sapere il sindaco Pino Palmieri.