A Tommaso Gorga l’intitolazione di un’aula del “Gatto” di Agropoli

AGROPOLI. Un’aula intitolata a Tommaso Gorga, un modo per ricordare un giovane che ha interrotto il suo percorso di vita troppo presto e in tragiche circostanze, ma che nonostante sia stato strappato giovanissimo all’affetto dei suoi cari, ha lasciato in quanti lo hanno conosciuto un ricordo indelebile.

Un’aula per Tommaso Gorga: l’iniziativa

L’iniziativa è del liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli che domani, sabato 18 dicembre alle ore 16, organizzerà una cerimonia in suo onore.

L’intitolazione di un’aula rappresenta «Un piccolo gesto per testimoniare l’affetto verso Tommaso e la sua famiglia e per ricordare sempre uno studente e un compagno gentile, affettuoso e generoso», fanno sapere dall’istituto.

L’incidente

Tommaso Gorga, per tutti Tommy, aveva soltanto 15 anni quando lo scorso settembre è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale sulla via del Mare, a San Marco di Castellabate.

Lo scooter su cui viaggiava impattò contro un’auto e lo scontro risultò fatale per lo studente. Diverse le iniziative organizzate in suo ricordo, questa dell’istituto “Gatto” di Agropoli è solo l’ultima in ordine di tempo.