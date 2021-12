A Policastro un evento per festeggiare insieme il Natale

Il 25 dicembre, presso Policastro Bussentino, è prevista una serata all’insegna del divertimento per festeggiare finalmente un Natale che si spera sia di ritrovata normalità.

Sarà infatti allestita una struttura mobile, presso il porto di Policastro, dove verranno osservate tutte le normative vigenti, in modo da poter trascorrere una serata ricca di musica e divertimento, nella massima tranquillità.

Dopo un lungo periodo di stop che ha visto protagonista il mondo dello spettacolo, ecco l’iniziativa che rimette tutti in gioco.

Si esibiranno artisti locali come il dj Tony Gregory, Leemo e Guido Bruzz, accompagnati dal vocalist Rafilo Flower.

L’ospite d’eccezione della serata sarà il noto dj Ty 1, reduce da un’importante collaborazione avvenuta con artisti come Marracash e Geolier, e già conosciuto ed apprezzato per i progetti precedenti, realizzati insieme all’amato rapper Clementino.

L’evento prende il nome di “Pala PJ Iannuzzi” e nasce dall’ organizzazione ” One night” in collaborazione con il “Cafe le port” e numerosissimi sponsor che si sono resi disponibili per la riuscita dell’ evento.

”Dopo questo periodo, abbiamo davvero bisogno di un ritorno alla normalità” – afferma il vocalist Rafilo Flower – ” E soprattutto vogliamo rendere noto a tutti, che esiste ancora una categoria di artisti troppo spesso dimenticata, per questa ragione vi faremo vivere una serata davvero indimenticabile”.