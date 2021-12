Perdifumo: il Comune porta i regali a tutti gli scolari

PERDIFUMO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vincenzo Paolillo, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, ha deciso di acquistare dei piccoli regali di Natale per gli alunni che frequentano le scuole del Comune.

L’iniziativa messa in campo dall’Ente, è un modo per rendere più gradevole il periodo più magico dell’anno, segnato, purtroppo, anche quest’anno, dalla pandemia da Covid-19.

L’atmosfera natalizia, è percepita soprattutto dai bambini che, con gli occhi meravigliati, si lasciano trasportare dalla gioia e dalle mille lucine, è per questo motivo che l’amministrazione ha deciso di regalare, non solo un pensierino, ma soprattutto un sorriso.

“Vedere i volti dei bambini, il loro entusiasmo, il loro sguardo genuino e pieno di felicità, non ha prezzo. Soprattutto in questo periodo difficile, che stiamo attraversando tutti, abbiamo il dovere morale nei confronti dei più piccoli e dei giovani, donando loro un sorriso in più, ricevendo un piccolo dono, che siamo certi porterà un sorriso sui loro visi”– così fanno sapere da palazzo di città.