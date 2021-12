Cilento: il Cai apre le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni 2022 al CAI Club Alpino Italiano Sottosezione di Montano Antilia, unica presenza del Sodalizio nel Cilento e al Soccorso Alpino. Nel 2022 è prevista una sinergia sempre più stretta con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, oltre a una maggiore attività con le scuole. Sconti sulle iscrizioni per gli under 25.

Le attività del Cai

Giunto ormai al sesto anno di attività, l’unico presidio CAI nell’intero territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha preparato il nuovo calendario delle attività escursionistiche e didattiche per il nuovo anno. Il 2022 vedrà la Sottosezione cilentana lavorare in sinergia con l’Ente Parco per il riordino e la valorizzazione della rete sentieristica dell’area Parco con l’inserimento dei numerosi sentieri nel catasto nazionale grazie all’importante collaborazione di diverse realtà associative locali.

Grande attenzione, inoltre, sarà dedicata al tema del cicloescursionismo e al ripristino della rete dei Rifugi. Sulla scia del successo dei punti di accoglienza CAI, in collaborazione con i vari enti preposti si sta lavorando alla creazione del Cammino dei Rifugi del Parco.

Sul fronte della didattica all’aperto, grazie ad un progetto dell’Ente Parco ,si sono sviluppate varie collaborazioni per sviluppare un’offerta formativa con diversi istituti comprensivi locali. I volontari del CAI entreranno nelle scuole per avvicinare sempre più giovani alla frequentazione della montagna con progetti di educazione ambientale, orientiring e arrampicata su parete artificiale coadiuvati dall’Ufficio educazione ambientale dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dal Reparto Carabinieri Parco.

Tutti gli interessati possono chiedere informazioni presso la Sede in via G.Bovio 17 del Comune di Montano Antilia ogni venerdì dalle 18:00 alle 20:00 o telefonando al 327.2588839.