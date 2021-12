Cilento, allarme truffe: diverse segnalazioni

Dalla costa alle aree interne è allarme truffe. L’ultimo invito alla prudenza è arrivato dal sindaco di Laurino, Romano Gregorio. «Le forze dell’Ordine ci hanno segnalato che spesso alcuni truffatori, attraverso telefonate a casa, soprattutto di persone anziane, comunicano che alcuni congiunti si trovano in situazioni di pericolo o di necessità, chiedendo dei soldi occorrenti nell’immediato per risolvere i problemi», ha spiegato il primo cittadino.

«Si tratta di truffe e pertanto si invitano tutti i cittadini a verificare attentamente il contenuto delle notizie e a non consegnare denaro a nessuno se non direttamente conosciuto», aggiunge ancora Gregorio.

Allarme truffe: le altre segnalazioni

Ma quanto accaduto a Laurino non è un episodio isolato. Nei giorni scorsi degli anziani di Agropoli hanno segnalato di aver subito un tentativo di “truffa del pacco”. Ignoti hanno telefonato annunciando l’arrivo di un fattorino che avrebbe dovuto consegnare un pacco per un familiare. La vittima, in cambio, avrebbe dovuto consegnare dei soldi. Per fortuna il raggiro non è andato in porto.

La scorsa settimana era stato il Comune di San Pietro al Tanagro a rendere noto che erano state tentate delle truffe: «Ignoti solitamente contattano a mezzo telefono le potenziali vittime, raggirandole con informazioni infondate e finalizzate alla consegna di danaro. Invito, qualora si verifichino episodi di tal genere, ad avvisare prontamente le forze dell’ordine o i familiari più stretti», il messaggio del sindaco Domenico Quaranta.