Vallo della Lucania: non si ferma all’alt e danneggia l’auto dei carabinieri

CASTELNUOVO CILENTO. Un uomo di 40 anni di Vallo della Lucania è stato prima arrestato e poi rimesso in libertà per non essersi fermato all’alt dei carabinieri e per aver danneggiato la loro auto. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi sulla Salicuneta, nel Comune di Castelnuovo Cilento.

Il 40 enne era a bordo della sua Smart; lungo la strada incontra un veicolo dal quale scende una persona in abiti civili che gli mostra la paletta di ordinanza, ma l’automobilista prosegue la sua corsa verso Pattano e colpisce anche l’auto civetta in sosta. Quest’ultima a causa dell’urto non parte, ma i militari a bordo chiedono l’aiuto di un’altra pattuglia che raggiungono l’abitazione dell’uomo e lo sottopongono ad arresto.

Per sua fortuna, però, grazie ad un cavillo tecnico, è stato rimesso in libertà, essendo trascorsa la flagranza. L’uomo, che al giudice ha detto di aver avuto paura di quell’uomo sceso dall’auto in abiti civili, resta comunque indagato.