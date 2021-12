Servizio Civile a Vibonati: ecco altri due progetti per i giovani

L’amministrazione comunale di Vibonati, area Politiche Sociali e Pari Opportunità, ha approvato di altri due progetti afferenti al servizio civile universale e garanzia giovani. Si tratta di “Regalami un sorriso” (Settore Assistenza) e “Educare alla Bellezza ” per il Settore Patrimonio Artistico e Culturale.

Due settori fondamentali per lo sviluppo del nostro paese e un altra opportunità di crescita e apprendimento per i nostri giovani.

Investire sulla formazione diventa prioritario per i due assessorati che mai come oggi camminano in piena collaborazione; per uno slancio ancora più incisivo per il nostro comune.

Gli aspiranti volontari, 20 in totale, potranno presentare domanda attraverso la piattaforma entro e non oltre il 26 Gennaio 2022; le linee guida per la presentazione della domanda sono già disponibili sul sito internet istituzionale del servizio civile universale.

Il principale scopo della nostra amministrazione è quello di trasformare un’occasione in un’opportunità per i nostri giovani che contribuiranno in un clima di collaborazione e empatia, come fatto fin ad ora , alla messa in essere dei due progetti .