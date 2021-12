Dai rifiuti i materiali per realizzare i presepi: l’iniziativa a Prignano

PRIGNANO CILENTO. Riduci, ricicla, riusa. Queste le parole d’ordine per realizzare i presepi in esposizione fino al prossimo 9 gennaio presso la Parrocchia di San Nicola di Bari di Prignano Cilento. La mostra “Presepi di riciclo” è stata inaugurata lo scorso 12 dicembre e propone opere realizzate unicamente recuperando prodotti di scarto. Un’iniziativa che mette insieme uno dei simboli più importanti del Natale, ovvero il presepe, alla necessità di contribuire a rispettare e salvaguardare l’ambiente e la natura.

«La problematica ecologica che stiamo vivendo è “la conseguenza drammatica” dell’attività incontrollata dell’uomo, dell’uso irresponsabile e dell’abuso delle risorse presenti sulla terra. Il pianeta nel quale viviamo e dal quale dipende la nostra esistenza ci sta mandando un grido di aiuto. Il nostro modo di consumare e produrre senza limiti per soddisfare i nostri piaceri immediati è la causa prima dell’inquinamento e della depauperazione delle risorse naturali. Con lo stile di vita attuale tutto ciò che passa dalle nostre mani finisce per diventare in poco tempo scarto. Siamo tutti complici del più grande disastro ambientale della storia e continuiamo a fingere che il problema non ci riguardi». Così don Orlando Viggianello.

«Più volte Papa Francesco ci ha incoraggiati a rispettare la nostra casa comune e a cambiare il nostro modo di stare al mondo sentendoci ospiti e non padroni del mondo stesso così da assumere nuovi stili di vita che contrastino la logica dello scarto», aggiunge il sacerdote, spiegando l’importanza dell’esposizione.

La “Mostra presepi di riciclo”, ha l’obiettivo di valorizzare lo scarto mostrando come questo possa diventare una risorsa. Sarà visitabile tutte le domeniche e i festivi dalle 9.30 alle 11. Negli altri giorni dalle 16 alle 17.30. Venerdì 24 dicembre dalle 10 alle 12.