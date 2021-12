Castellabate annulla gli eventi natalizi

Il Sindaco di Castellabate Marco Rizzo, visto lo stato d’emergenza prorogato dal Ministero della Salute fino al 31 Marzo e vista la situazione epidemiologica attuale, in via del tutto precauzionale, ha deciso di annullare l’intero calendario delle festività natalizie nel Comune di Castellabate in accordo con tutte le associazioni.

Una scelta in controtendenza con le parole rassicuranti dei giorni scorsi, possibile anche in considerazione dello scarno cartellone organizzato.

“Consapevole di aver deluso le aspettative dei più piccoli, sono sicuro che essi torneranno al più presto a vivere la quotidianità con spiensieratezza. Avremo modo di organizzare altre manifestazioni per coinvolgerli. Ci tengo a precisare nuovamente che si tratta di misure del tutto precauzionali. Bisogna vivere la quotidianità con consapevolezza e prudenza, non possiamo compromettere i risultati incoraggiati registrati dopo gli screening delle ultime giornate. Io e l’amministrazione tutta siamo vicini alle famiglie colpite da covid e auguriamo a tutti di trascorrere le festività serenamente”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

In pochissimi giorni Castellabate ha raggiunto quota 45 contagi, su una popolazione di circa 10mila unità.