Agropoli, al via l’erogazione dei buoni spesa

AGROPOLI. Saranno erogati a partire dal 16 dicembre 2021 i Buoni spesa per generi alimentari destinati alle famiglie bisognose. Per usufruirne è necessario utilizzare il portale telematico https://agropoli.bonuspesa.it/.

Tutti i cittadini ammessi al beneficio riceveranno sul proprio cellulare un SMS con l’indicazione dell’importo riconosciuto e un codice PIN per il suo utilizzo presso gli esercizi commerciali aderenti. Lo stesso dovrà essere fornito al negoziante al momento del pagamento dei beni che s’intendono acquistare.

Sul portale è possibile consultare gli esercizi commerciali convenzionati dal Comune per l’utilizzo dei buoni spesa entrando nella sezione “PUNTI VENDITA”.

Il Credito riconosciuto al Cittadino (buono spesa) potrà essere utilizzato in più acquisti ed esercizi diversi, senza limiti ed importi specifici ma come un vero e proprio Borsellino elettronico.

Per coloro che hanno fatto richiesta di accesso alla misura e che non abbiano ricevuto il PIN sul proprio cellulare o per qualsiasi altra ulteriore informazione possono telefonare al numero 0974/827427 afferente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli.

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, aveva destinato 150 mila euro del fondo assegnato dal Governo per l’emergenza covid, a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid e di quelli in stato di bisogno.