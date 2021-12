Vaccini: anche a Sala Consilina stop agli open day

Anche a Sala Consilina stop agli open day. Dopo Agropoli e Castellabate, viene meno il sistema dell’apertura indiscriminata dei centri vaccinali anche nel centro valdianese dove accederanno per la seconda dose i soli convocati.

Il dipartimento di prevenzione precisa che per la terza dose non sarà necessaria la prenotazione. Si procederà a convocazione tramite l’e-email utilizzata già per le chiamate in occasione della prima dose.

Chi si presenterà al centro vaccinale senza convocazione non riceverà il vaccino.