E’ di Agropoli il Miglior Ricercatore Italiano under 40

AGROPOLI. E’ Giuseppe Maria Della Pepa il Miglior Ricercatore italiano under 40. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al neurochirurgo agropolese durante il Premio Carla Russo, giunto alla sua terza edizione e svoltosi a Pimonte (NA) lo scorso 11 dicembre. Ad organizzarlo la famiglia Palummo che nel 2019 ha dato vita all’Associazione Carla Russo e all’ominimo premio, dedicato a giovani ricercatori.

Il premio Carla Russo

Sei le categorie per l’anno 2021: migliori ricercatori under 40, migliori tesi di laurea, migliori ricercatori che hanno presentato i propri lavori nel corso del Convegno “Stato dell’Arte e prospettive della Neuro-Oncologia in Campania” e migliori ricercatori che hanno preso parte al XXIV Congresso Nazionale AINO.

Il premio Carla Russo è dedicato ad una donna che in pochi mesi è stata uccisa dal glioma, un tumore al cervello che l’ha strappata tra gravi sofferenze all’amore dei suoi cari. Il dolore immenso che ha colpito la famiglia Palummo è sfociato nella volontà di finanziare la ricerca scientifica perché nessun altro debba vivere lo stesso calvario.

Così, ogni 11 dicembre a Pimonte (Na), giorno in cui cade il compleanno di mamma Carla, un Comitato Scientifico Internazionale premia i risultati dei migliori progetti di ricerca sui gliomi, presentati dai più accreditati giovani studiosi italiani, cui va anche un contributo economico per finanziare la ricerca.

Il riconoscimento a Giuseppe Maria Della Pepa

Tra i vincitori quest’anno anche l’agropolese Giuseppe Maria Della Pepa, neurochirurgo presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il giovane medico ha già acquisito indubbia fama nell’ambito della neurochirurgia.

Nel 2017 ottenne anche il Premio Europeo SINch “Beniamino Guidetti” 2017, assegnato dalla Società Italiana Neurochirurgia alla miglior pubblicazione dell’anno in tema di malattie neurodegenerative.