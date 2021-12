Capaccio, assolto ex comandante forestale accusata di concussione

CAPACCIO PAESTUM. Accusata di concussione, assolta. Marta Santoro, ex comandante del Corpo Forestale di Foce Sele, esce indenne dal secondo processo a suo carico. In seguito al primo era stata condannata a sei anni e sei mesi che sta scontando con l’affidamento alla prova.

In questo nuovo procedimento era finita sotto accusa con l’ex comandante della polizia municiaple Antonio Rinaldi. I due erano accusati di aver eseguito perquisizioni e sequestri ad un imprenditore del posto, per poi suggerirgli di “aggiustare” la sua posizione in cambio di qualcosa.

In un’altra circostanza, secondo gli accusatori, Marta Santoro aveva intimato di affidare dei lavori edili alla ditta dei fratelli; in caso contrario avrebbe sequestrato il cantiere. Con uno stratagemma simile sarebbe stato avvicinato il proprietario di una cava di Battipaglia.

Per uno dei tre de capi di imputazione è arrivata l’assoluzione, per un altro il non doversi procedere e per il terzo la prescrizione.