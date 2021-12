Camerota in festa: 101 anni per nonna Rosa

CAMEROTA. 101 anni per nonna Rosa. Sarebbe stata festa grande se non fosse stato per il virus. La situazione epidemica e i contagi in risalita, hanno consigliato alla famiglia di evitare i festeggiamenti che avrebbe meritato. Certamente Rosa Papa avrebbe avuto gli omaggi di tantissime persone che in paese la conoscono e la stimano.

E’ stata la sarta del paese. Ha cucito svariati capi e tantissimi abiti da sposa. Ha lavorato e nel contempo accudito e fatto crescere una famiglia bellissima.

Lo scorso anno anche il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, per i suoi 100 anni volle portarle gli auguri dell’intera amministrazione e della comunità.

Nonna Rosa Papa vive a Marina di Camerota, accudita con affetto e amore dai suoi familiari.