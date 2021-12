Bretella Massicelle- Laurito: presto al via i lavori, ieri la conferenza stampa | VIDEO

Si è tenuta, ieri, presso la sede della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, in località foresta a Futani, la conferenza stampa per discutere dei lavori di completamento della Bretella Massicelle- Laurito, di collegamento alla Variante SS18, strada di collegamento di Massicelle- Montano Antilia e Bivio di Laurito.

Alla conferenza erano presenti il Presidente della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo l’Avv Vincenzo Speranza e i tecnici: l’Ing. Mario Iudice e l’Ing Gerardo Ruocco.

Il 22 Novembre scorso è stato pubblicato sull’albo della CM Bussento Lambro e Mingardo, il bando di gara per l’affidamento dei lavori; la prima seduta di gara è fissata per il 27 Dicembre 2021, il termine contrattuale, per la fine dei lavori, è di 180 giorni. Le procedure di affidamento sono state affidate proprio alla Comunità Montana, grazie ad un accordo con la Provincia di Salerno. Una preziosa sinergia tra enti che ha permesso di velocizzare le opere per un’arteria fondamentale per le aree interne e che da anni aspettava interventi.

“Siamo soddisfatti, perchè nonostante il tempo trascorso, proveniente da lacune precedenti, di problemi anche a carattere tecnico- organizzativo, durato 10 anni, grazie alla Regione e alla comunità, finalmente, vede la luce questa grande progettualità, per una importantissima arteria, che senza l’impegno costante, rischiava di rimanere una delle tante opere incompiute”– queste le parole di Speranza.

La conferenza stampa è proseguita con l’intervento dell‘Ing Ruocco “ho accettato questo incarico con grande passione, anche se non nascondo un pò di amarezza, è una infrastruttura che nasce tanti anni fa, ricordo perfettamente l’inizio di questo percorso. Ad oggi sono felice del risultato raggiunto, siamo arrivati alla progettualità definitiva, anche grazie a dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Campania, aggiungo, inoltre, che senza l’impegno e la determinazione del Presidente Speranza, probabilmente, questa grande opera non avrebbe mai visto la luce”– conclude.

“Tanti anni e tanti sacrifici, ma oggi stiamo per consegnare un’opera molto importante, un’arteria strategica; soddisfatto che questa grande infrastruttura veda la luce, finalmente; è possibile visionare tutto il progetto visitando il sito della CM, così come per qualsiasi informazione per il bando di gara”– così l’Ing. Mario Iudice.