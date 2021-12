Santa Maria di Castellabate: poste chiuse quattro giorni

CASTELLABATE. Nella giornata di oggi Poste Italiane ha comunicato che l’Ufficio postale di Santa Maria di Castellabate, sito in Via Salerno n. 8, resterà chiuso dal 13 Dicembre al 16 Dicembre 2021 per l’installazione di una nuova sala consulenza.

La riapertura è prevista per il 17 Dicembre 2021.

Durante questo periodo di chiusura sarà possibile servirsi nei seguenti Uffici limitrofi:

• a San Marco, in via Carlo De Angelis 26, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, Sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45, con ATM fruibile H24.

• a Castellabate, in Via Roma 1, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45, Sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.

Presso l’Ufficio di San Marco sarà disponibile lo sportello dedicato alla consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all’Ufficio di Santa Maria di Castellabate.