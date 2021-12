Cucce per cani: come scegliere quella giusta per il tuo amico a 4 zampe

Un animale domestico, specialmente quando si tratta di un cane o di un gatto, è considerato il più delle volte un membro della famiglia e, come tale, merita anche lui un posto comodo dove ripararsi dal caldo, dal freddo o dalla pioggia.

La cuccia è inoltre molto importante perché è un elemento di riferimento per l’animale stesso: un posto dove si sente sicuro, riparato e protetto dall’ambiente esterno.

Per questi motivi la scelta della cuccia è un gesto di cura, amore e responsabilità verso il proprio amico a quattro zampe ed è importante affidarsi ad aziende specializzate come ad esempio Ferranti cucce e box per animali che da sempre mette sia il cliente che le esigenze degli amici a quattro zampe al primo posto.

Per avere un’idea generale sui prodotti della Ferranti è possibile visitare il sito www.ferrantinet.com.

In questo articolo verranno analizzati i fattori principali da tenere in conto durante la scelta di una cuccia per cani.

Quanto dev’essere grande la cuccia per il cane

Il primo elemento da tenere in conto quando si decide di acquistare una cuccia per cani, così come per qualsiasi altro animale, è quello delle dimensioni. La cuccia, che sia essa da interno o da esterno, deve sempre essere proporzionata alla taglia dell’animale il quale dovrà essere in grado sia di sdraiarsi che di girarsi agevolmente al suo interno.

Un ottimo metodo per calcolare quanto dovrebbe misurare una cuccia è quello di sommare le misure dell’altezza e della lunghezza del proprio cane e di calcolare quali sono i ¾ del risultato finale.

Chiaramente le misure rilevate saranno le misure minime per una cuccia per cani: andare al di sotto di tali misure vorrebbe dire privare il cane del suo spazio vitale.

Se possibile in termini di spazio in casa o all’esterno, preferire sempre almeno una misura più grande della minima.

Quando è indispensabile avere una cuccia da esterno per il cane

Molte volte capita di confondere le cucce da esterno per cani come luoghi dove mandare il proprio cane in punizione lontano dall’ambiente domestico.

Ma non è affatto così in quanto, quando chiaramente le condizioni lo permettono, una cuccia da esterno è fondamentale perché il cane possa stare all’aperto ogni qualvolta lo desideri mantenendo il contatto con lo spazio esterno e con gli odori della natura.

Chiaramente una cuccia da esterno deve essere coibentata (isolata dalle temperature esterne) e, come quella da interno, adatta per la taglia del proprio cane.

Quanto costano le cucce per cani

I prezzi delle cucce per cani possono variare in base a moltissimi fattori tra i quali, ovviamente, i materiali e le dimensioni. Chiaramente le cucce da esterno hanno dei prezzi maggiori rispetto a quelle da interno in quanto sono realizzate con materiali appositi per resistere alle condizioni esterne come la pioggia, il vento, il sole o il freddo in generale.

È possibile in linea generale affermare che i prezzi possono partire da un minimo di trenta euro per le cucce interne fino superare i cinquecento euro per delle cucce esterne perfette per soddisfare qualsiasi tipo di necessità del proprio amico a quattro zampe.

Aziende come la Ferranti precedentemente menzionata si occupano anche di effettuare cucce personalizzate su misura per i propri animali domestici in base alle loro esigenze e a quelle, chiaramente, dei proprietari.

Tali cucce talvolta sono le soluzioni migliori sia per necessità di spazio che per l’ottimo rapporto qualità prezzo.