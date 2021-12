Cilento, la scelta di Francesca: i suoi capelli biondi per i malati oncologici

SAN MAURO CILENTO. Francesca, undici anni, molto gelosa e affezionata ai suoi lunghi capelli biondi, ha deciso di tagliarli per poterli donare all’associazione “un angelo per capello”. L’ennesimo gesto di solidarietà e di bontà, arriva da San Mauro Cilento, con la collaborazione del salone di bellezza “HairStyleSara”.

Nei giorni scorsi la piccola ha compiuto un gesto dal valore inestimabile regalando per questo Santo Natale un sorriso a chi lo aveva perso a causa del cancro.

L’associazione “Un angelo per capello” infatti si occupa della raccolta di capelli naturali per ricavarne parrucche e devolverle gratuitamente ai malati oncologici che non hanno la possibilità economica per l’acquisto; il tutto avviene nel più completo anonimato.

Nel corso degli anni l’associazione “Un Angelo per Capello” ha inoltre contribuito attivamente nella raccolta di fondi da destinare alla ricerca supportando l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e l’associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Nel ringraziare Francesca ci auguriamo che la sua grande sensibilità possa essere “contagiosa”.