Chiude Istituto Comprensivo di Castellabate: oggi screening

Studenti dell’istituto comprensivo di Castellabate da oggi a casa. Il Comune ha disposto la chiusura della scuola in attesa di interventi di sanificazione, alla luce dei numerosi contagi registrati negli ultimi giorni.

“La scuola dovrà ricominciare nella massima sicurezza: per questo, si è resa necessaria la sospensione delle attività didattiche per consentire la sanificazione dei locali scolastici. Vista la situazione delicata in cui ci troviamo, ricordo a tutti di usare la massima prudenza evitando assembramenti, indossando sempre la mascherina e mantenendo il distanziamento interpersonale”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

Restano aperti, invece, gli altri istituti scolastici cittadini.

Oggi tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Castellabate, alunni, personale docente e personale ATA, potrà sottoporsi ad uno screening con sistema del drive-in presso Piazza Mondelli a Santa Maria di Castellabate.

Domani dalle ore 14 potranno usufruirne gli appartenenti alle Scuole secondarie di tutto il territorio comunale, mentre Martedì 14 sempre dalle ore 14 gli appartenenti delle scuole Primarie di tutto il territorio comunale. Lo screening non è comunque obbligatorio. Oltre venti i contagi in pochi giorni, con un boom tra la popolazione scolastica.