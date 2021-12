A Montesano il garante della disabilità

L’Amministrazione Comunale ha deliberato di avviare l’Istituzione della figura del Garante della Disabilità sul territorio comunale di Montesano Sulla Marcellana.

“Le funzioni del Garante – ha spiegato il sindaco Giuseppe Rinaldi – figura terza rispetto agli amministratori comunali e che si auspica divenga voce per tutti coloro che hanno problematiche derivanti dalla disabilità sul nostro territorio, vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone disabili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale.

Una nuova ed importante voce di tutela PER il nostro territorio”.

Gli aspiranti alla nomina saranno individuati tramite Avviso pubblico predisposto dal settore Area Servizi alla Persona.