Un collegamento dal Golfo di Policastro a Capodichino: la richiesta di Santa Marina

SANTA MARINA. Un collegamento dal Comune del Golfo di Policastro allo scalo di Capodichino. E’ quanto chiede l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Fortunato.

«La possibilità di accedere in maniera diretta, a mezzo di trasporto pubblico, allo scalo aeroportuale di Napoli, rappresenterebbe per i cittadini, le aziende ed il turismo di tutti i comuni del Golfo di Policastro un’occasione per il miglioramento della qualità della vita, in termini di relazioni con l’estero, e fungerebbe da volano per lo sviluppo del territorio», evidenziano da palazzo di città.

Di qui la scelta di fare voti alla Regione Campania affinché attui e sostenga progetti volti all’autorizzazione in esercizio di una linea di collegamento, mediante autobus, tra Comune di Santa Marina – Golfo di Policastro e Aeroporto di Napoli – Capodichino.