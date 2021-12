Incidente a Ceraso: uomo investito dalla sua auto

Brutto incidente stradale a Santa Barbara di Ceraso. Un quarantenne è stato investito dalla sua stessa auto, una Panda, che si era avviata in una discesa. L’incidente è accaduto in un terreno di proprietà del quarantenne.

Venerdì pomeriggio l’uomo aveva raggiunto il terreno per svolgere dei lavori così come abitudine fa da tempo. È sceso dall’auto e probabilmente non ha inserito il freno a mano. Il veicolo si è avviato in discesa rischiando di investire il proprietario che per istinto ha cercato di fermare la sua auto.

È stato sbalzato in aria riportando traumi su tutto il corpo. Soccorso dai sanitari del 118 con ambulanza della Misericordia è stato trasferito al San Luca.