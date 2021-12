Cannalonga: rinnovato il progetto Banco Alimentare per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Cannalonga rinnova il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” fino al mese di dicembre 2023. Il progetto, conosciuto come Banco Alimentare, intende dare un sostegno alle famiglie bisognose del territorio comunale, permettendo ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni di disagio di ricevere prodotti alimentari di prima necessità.

Tutto ciò viene realizzato in vista della presenza di sempre più numerosi “nuovi poveri” creati dall’attuale persistente crisi economica che colpisce ogni giorno nuove fasce sociali e nuovi nuclei familiari, fino ad oggi indenni, che non riescono ad arrivare alla fine del mese.

I “pacchi alimentari” saranno consegnati a trenta famiglie individuate dall’assistente sociale del Comune.