Us Agropoli: i delfini scivolano sul campo del San Marzano

Agropoli sconfitta nel big match del weekend contro il San Marzano e perdono la vetta solitaria del campionato. Finisce 2 a 0. Pronti via e subito padroni di casa avanti con Meloni che devia in porta un cross dalla sinistra di Camara. L’Agropoli prova ad imporsi sulle fasce ma fatica ad andare alla

conclusione.

Il portiere del San Marzano è impiegato per la prima volta al 24’ quando Natiello tenta una conclusione dal limite. Col trascorrere dei minuti i cilentani alzano il baricentro ma vengono fermati da arbitro e avversari. Al 30’, però, entrataccia di Caso su Costantino e l’arbitro gli mostra il rosso. Agropoli vicinissima al gol al 38’: ancora una conclusione dalla distanza, questa volta di Masocco che colpisce il palo esterno.

Nel momento migliore degli ospiti il direttore di gara concede un calcio di rigore per fallo di Pragliola che al 41’ Meloni trasforma. Sul 2 a 0 si conclude il primo tempo. Nella ripresa subito Agropoli avanti, ma il forcing è sterile e non conduce a nulla. Il San Marzano si difende con ordine e quasi scompare dalla metà campo ospite. La prima conclusione della ripresa arriva al 20’ con Meloni di testa, ma Pragliola para. Per l’Agropoli ci provano Bacio Terracino, Yeboah e Maione, ma inutilmente. Nei minuti finali gioco nervoso e sostituzioni frenato il gioco e il risultato non cambierà più.