Emergenza Covid: a Vallo della Lucania agevolazioni sulle bollette

VALLO DELLA LUCANIA. È stato pubblicato il Bando per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento di bollette di utenze domestiche, comprese le bollette della Tassa sui Rifiuti (TARI) emesse dal comune di Vallo della Lucania per l’anno di imposta 2021, nei confronti delle famiglie che versano in stato di bisogno, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il D.M. del 24/06/2021 ha stabilito che gli importi spettanti a ciascun Comune da destinare ad agevolazioni sulle tariffe TARI solamente per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni anti-COVID, attribuendo al Comune diVallo della Lucania l’importo di € 85.178,53.

Con la suddetta Deliberazione adottata dall’Ente guidato dal sindaco Antonio Sansone è stato anche deciso di destinare all’assegnazione dei contributi per il sostegno al pagamento di bollette di utenze domestiche, comprese le bollette della Tassa sui Rifiuti (TARI) emesse dal comune di Vallo della Lucania per l’anno di imposta 2021 la quota di € 67.778,53 del contributo attribuito con il citato D.M. 24 giugno 2021;

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa per ragioni di protezione di dati personali e per evitare la dispersione di documenti, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 27 dicembre 2021 mediante consegna personale all’Ufficio Protocollo del Comune.