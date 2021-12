Meteo: via vai di perturbazioni, quando una tregua?

Non c’è tregua dal maltempo. Un flusso perturbato continua ad interessare l’Italia e il Cilento ed una nuova perturbazione è già in arrivo in queste ore. Da domenica, invece, gradualmente, avremo una tregua dalle piogge. Intanto ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo coperto con rovesci e temporali sparsi. Neve sui monti fino ai 900 metri. Venti sostenuti. Clima freddo.

DOMENICA: graduale miglioramento del tempo con maggiori schiarite. Soffieranno venti settentrionali con temperature in calo. Mare mosso.