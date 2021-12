Contagi a scuola, a Celle screening su studenti e genitori

CELLE DI BULGHERIA. Al via gli screening su studenti e genitori. Lo ha disposto il Comune, alla luce dei contagi crescenti degli ultimi giorni. Il primo cittadino Gino Marotta, ha anche disposto la chiusura delle scuole questi ultimi giorni della settimana, ma per escludere ulteriori rischi ha deciso anche di avviare uno screening per la giornata di domani, sabato 11 dicembre,

Screening su studenti e genitori: il calendario

Verranno eseguiti test rapidi sia a Celle che a Poderia. Nel Capoluogo toccherà agli alunni della primaria e ai loro genitori dalle 9.30 alle 11; dalle 11 alle 11.30, appuntamento per bambini della materna e genitori; dalle 11 alle 12.30, spazio a quelli della secondaria.

A Poderia, invece, screening al via alle 13 per i bambini della materna e i loro genitori. Dalle 13.30 spazio ad alunni e familiari della primaria.