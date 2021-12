Anche a Castellabate stop agli open day: vaccini solo su prenotazione

A partire da Lunedì 13 Dicembre non si procederà più alle vaccinazioni libere tramite open day ma su convocazione anche a Castellabate. Nel centro di Benvenuti al Sud si segue il modello Agropoli.

“In data odierna l’ASL Salerno ha comunicato che le vaccinazioni proseguiranno solo tramite convocazione per evitare code e assembramenti – spiega il sindaco Marco Rizzo – Verrà comunicato il giorno e ora dell’appuntamento tramite email e sms”.

Solo per coloro che devono ricevere la terza dose non occorre alcuna prenotazione essendo già registrati sulla Piattaforma Regionale Soresa.

Pertanto, si consiglia a tutti coloro che si sono rivolti a farmacie e punti vendita che offrivano il servizio di prenotazione vaccinale (non fornendo una email personale) di rivolgersi a questi ultimi per accertarsi effettivamente di essere stati convocati per il vaccino.

I residenti del Comune di Castellabate, dalle ore 17, potranno recarsi presso il Centro Vaccinale e in caso di assenze tra i convocati, ricevere la dose loro riservata.