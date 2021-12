Agropoli: piove nel palazzetto, ancora una gara rinviata

Piove nel palazzetto dello sport, ancora una gara rinviata. Accade al Palagreen di Agropoli. Il prossimo weekend la partita casalinga della New Basket Agropoli non si disputerà.

“A cosa servono le strutture se non si possono praticare?”, si chiedono con rammarico dalla società agropolese.

“Siamo tutti contenti e grati per avere a disposizione delle strutture che in molti ci invidiano, ma dobbiamo averne cura, a partire dal più piccolo praticante fino alle istituzioni. Abbiamo bisogno di sapere che le istituzioni pensano anche alle nostre esigenze e non solo ai problemi burocratici, dietro cui spesso si nasconde la mancanza di volontà politica di fornire risposte chiare e concrete in tempi celeri”, aggiungono.

Da palazzo di città, gli uffici comunali chiariscono che interventi di manutenzione sono stati già effettuati, ma sono risultati vani per risolvere il problema. Successivamente, a causa delle piogge ininterrotte, non è stato possibile effettuare ulteriori lavori.

Al momento il palazzetto di località Moio viene utilizzato anche dalle formazioni cestistiche in attesa del completamento dei lavori di manutenzione al palazzetto Andrea di Concilio.