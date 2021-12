“Natale insieme” a San Rufo con Confesercenti

Ha preso il via ieri, 8 dicembre, il cartellone “Natale insieme” a San Rufo, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, con la partecipazione della Camera di Commercio di Salerno e di Confesercenti provinciale Salerno e Vallo di Diano.

Ieri, come da tradizione, c’è stata l’accensione delle luci, a cominciare dall’albero in via Mazzini dalle 17. Inoltre sempre nella serata di ieri tutti i bambini hanno potuto portare le loro letterine a Babbo Natale nella sua casetta allestita in via Roma, dalle 17 alle 20. Una bella iniziativa che sarà replicata il 12, il 18 e il 19 dicembre. Un ricco cartellone, dunque, che si chiuderà con la festa della Befana il 6 gennaio, in località Fontana Vaglio dalle 18,30.

“Tante iniziative – ha affermato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino – per promuovere l’animazione territoriale e lo sviluppo delle attività commerciali del posto. Il periodo natalizio sarà dunque caratterizzato da eventi che animeranno il territorio comunale di San Rufo e nel contempo richiameranno avventori provenienti da tutto il Vallo di Diano. Lo scopo resta quello di creare l’animazione territoriale necessaria per la sopravvivenza dei piccoli borghi e delle piccole attività presenti nei nostri comuni. Gli eventi natalizi rappresentano infatti anche un importante segnale di speranza per questo Natale e per il futuro”.