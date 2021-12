“Il tempo vissuto della pandemia”: la presentazione ad Ogliastro Cilento

Si terrà Domenica 12 Dicembre, alle ore 17, presso l’Aula Consiliare “A. Di Genio” del Comune di Ogliastro Cilento, la presentazione del libro: “Il tempo vissuto della pandemia”, scritto dalla Dottoressa Paola di Persia con il Professore Gennaro Accursio dell’Università “La Sapienza “di Roma.

Che cosa è accaduto dentro di noi in questo tempo della pandemia? Quali eventi non sono stati chiaramente comunicati? Gli autori del libro, attraverso una lettura psicologica, hanno voluto restituire al lettore una riflessione concreta dei conflitti psichici ed emozionali che la pandemia ha generato. Le deprivazioni psicologiche sociali e ambientali provocate dalla pandemia, possono essere colte in un nuovo sentimento di comunità e società rinnovata.

La sofferenza e la solitudine provata può rappresentare un atto di riscatto verso un mondo nuovo? Di tutto questo si parlerà con: Paola Di Persia autrice del libro, Dottoressa Maria Grazia Guida Presidente Casa della Carità Milano, Roberto Scola Docente e Giornalista e Pietro Comite Giornalista.