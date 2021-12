Dopo oltre 10 anni apre il parcheggio del Parco Stella del Mattino a Vallo

VALLO DELLA LUCANIA. Realizzato da oltre dieci anni e mai utilizzato, è stato messo in funzione due giorni fa il parcheggio sottostante il Parco Stella del Mattino a Vallo della Lucania. Martedì sera in occasione della Notte Bianca i 160 posti auto suddivisi su due livelli, sono stati messi a disposizione dei visitatori che hanno raggiunto il centro cilentano per assistere agli spettacoli in programma e fare shopping.

Parcheggio del Parco Stella del Mattino: le prove generali durante la notte bianca

Un primo tassello importante della neo amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone. Martedì pomeriggio per la prova generale e l’ingresso delle prime auto c’era tutta la squadra amministrativa al completo con il consigliere Vincenzo Puglia che in modo particolare ha seguito i lavori per la messa in funzione del parcheggio.

L’opera consta di due piani ed è dotata di tutti i comfort con ascensori e bagni e soprattutto un sofisticato sistema di video sorveglianza.

La gestione

La gestione è stata affidata ad una cooperativa che, dopo la prova generale della Notte Bianca, è pronta ad iniziare a lavorare. I cittadini potranno anche affittare il posto macchina per un periodo lungo. Per i posti non fittati ovviamente basterà fare il ticket per potervi accedere con la propria automobile.

Una struttura che qualifica non poco il centro cittadino mettendo a disposizione della comunità locale due spazi importanti e mai utilizzati appieno nonostante per i parcheggi ne fosse stata annunciata l’apertura più di 5 anni fa. Il parco giochi, invece, dopo l’inaugurazione è stato chiuso per lungo tempo.