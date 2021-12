Anche il Comune di Castellabate acquisisce la gestione del porto

CASTELLABATE. Il Sindaco Marco Rizzo, insieme all’Assessore Antonio Florio, invitati dalla Regione Campania, si sono recati a Napoli, per legalizzare il trasferimento di gestione dell’area portuale.

“Ho sempre creduto molto nelle potenzialità del Porto di San Marco: averne la gestione significa poter concretamente riorganizzarlo, migliorarlo, eliminando le criticità, e sfruttare appieno i suoi punti di forza. La sua rilevanza non può e non deve essere legata solo alla pesca: il Porto di San Marco deve rinascere diventando uno dei punti cruciali della promozione turistico-culturale dell’intero territorio che intendiamo attuare. Avevamo promesso di far rinascere Castellabate, ma la nostra promessa non riguardava soltanto l’aspetto politico-amministrativo, ma soprattutto quello turistico-culturale“. Così il primo cittadino Marco Rizzo.

“Attualmente si presenta come un progetto non ancora terminato a cui noi amministratori Comunali lavoreremo per renderlo completo. Ringrazio il Governatore Vincenzo De Luca, grazie al quale si è potuto concretizzare questo passaggio di consegne tra Regione e Comune”, conclude il sindaco di Castellabate.