Agropoli, auto fuori strada in viale Lombardia: conducente illeso

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 9 dicembre, ad Agropoli. Probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, il conducente di un’auto, una Fiat Panda, ha perso il controllo della stessa ed è finito fuori strada. Il veicolo ha terminato la sua corsa contro un albero.

Il sinistro si è verificato in viale Lombardia intorno alle ore 8.30 di questa mattina. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilevi del caso e il carroattrezzi per la rimozione del mezzo.

Nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento per la persona a bordo.