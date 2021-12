A Vallo della Lucania inaugurata la cappella dell’Adorazione Eucaristica

Inaugurata il giorno 8 dicembre a Vallo della Lucania la cappella dell’Adorazione Eucaristica Quotidiana. Adiacente (lato opposto della strada) alla Parrocchia Santuario “S. Maria delle Grazie” la già cappella di “San Biagio” è diventata la cappella della “Santissima Trinità e di San Biagio”.

«Il Santissimo – fanno sapere dalla Diocesi – sarà esposto ogni mattina dalle 7.30 alle 12.30 e si potrà prenotare un turno di preghiera inviando un messaggio privato sulla pagina Facebook Adorazione Eucaristica Quotidiana – Vallo della Lucania».

«L’Adorazione Eucaristica è il tempo che si trascorre in meditazione e preghiera davanti al Sacramento dell’Eucaristia. Fare adorazione non è soltanto parlare a Gesù ma è anche ascolto, Gesù è Colui che ci parla e noi dobbiamo stare in ascolto». Così don Aniello Adinolfi.