Masterplan Salerno Sud, Strianese: “importante occasione di sviluppo”

Presso la Regione Campania si è tenuto l’incontro per fare il punto sul Masterplan di sviluppo della fascia costiera del Litorale Salerno sud, convocato fa Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio Paestum e Consigliere delegato dal Governatore On. Vincenzo De Luca.

“Sicuramente la redazione del Masterplan – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – rappresenta per tutto il territorio provinciale un importante occasione di sviluppo, in particolare per la fascia costiera fra Salerno e Castellabate che può così concretizzare le proprie potenzialità e diventare l’attrattore turistico che merita di essere.

Noi come Provincia di Salerno ovviamente siamo a disposizione per il coordinamento dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) per evitare eventuali duplicazioni e permettere una pianificazione puntuale e omogenea. In assoluta sinergia infatti è fondamentale lavorare per combattere problemi come l’erosione costiera o l’inquinamento, temi sui quali stiamo già intervenendo attraverso il Grande Progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali e il ripascimento litorale del Golfo di Salerno.

Non ultimo, sempre come Ente Provincia stiamo migliorando la viabilità di collegamento con l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, che nell’ambito del Masterplan avrà un ruolo centrale, come pure stiamo intervenendo su tutta la rete viaria della zona.

Sono convinto – conclude Strianese – che il nostro lavoro deve rinforzare la filiera istituzionale fra Regione, Provincia e Comuni a supporto delle nostre comunità.”