Le Pro Loco del Cilento pronte ad illuminare il Natale 2021

Piccoli paesi e città del Cilento pronte ad illuminarsi in vista del Natale2021.

Alcuni comuni hanno scelto di non far mancare la consuete luci di Natale per le vie dei centri; in altri paesi sono state associazioni e privati ad aver proposto di illuminare piazze e strade, riprendendo un progetto ideato dallo speaker radiofonico Pippo Pelo.

Quest’ultimo ha lanciato l’iniziativa “IlluminiAMO Salerno” affinché tutti addobbino i propri balconi con luci natalizie per compensare l’assenza di luci nelle strade.

E dopo Salerno, capitale italiana delle Luci d’Artista, anche altri centri cilentani stanno aderendo a questa iniziativa. Protagoniste sono le Pro Loco che chiedono di addobbare i balconi per “accendere la speranza” e dalle 19 dell’8 dicembre tutte le luci si accenderanno all’unisono.

“La felicità si può trovare anche in quei periodi in cui bisogna difendersi da un nemico invisibile sempre pronto ad attaccarci. Quindi, proviamo tutti insieme a trovare la giusta armonia per il giorno 8 dicembre p.v. con la riaccensione delle luci della speranza, illuminando i balconi delle nostre abitazioni e le vetrine dei negozi in occasione delle prossime festività natalizie”, fa sapere la Pro Loco di Pioppi.

Alla medesima iniziativa hanno aderito anche le associazioni locali di Novi Velia e Ceraso. E se ne aggiungeranno tante altre.