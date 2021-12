Agropoli: domani l’apertura dei mercatini di Natale

Il programma degli eventi natalizi ad Agropoli è pronto ad entrare nel vivo. Dopo l’accensione delle luminarie, della filodiffusione in centro e degli appuntamenti al castello, dall’8 dicembre prenderà ufficialmente il via anche il cartellone di «Destinazione Natale».

Tantissimi appuntamenti sono previsti tra piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, Piazza delle Mercanzie, Piazzetta Luisa Sanfelice e il centro storico. Ad arricchire l’offerta saranno i mercatini artigianali, nel suggestivo scenario degli scaloni “Ennio Balbo”.

Il taglio del nastro è fissato per domani alle ore 11:00. Nel pomeriggio, invece, ripartirà anche il cinema con un doppio appuntamento presso il “De Filippo”: alle ore 17:00 e alle ore 19 sarà proiettato il film Disney Encanto; alle 21 Freaks Out

«Le festività natalizie entrano nel vivo – il commento del sindaco Adamo Coppola – Sappiamo che l’emergenza sanitaria non è finita, ed è fondamentale continuare a rispettare le regole e a comportarsi con estrema prudenza. Convinti del senso di responsabilità di tutti, abbiamo voluto proporre un cartellone ricco di eventi che ogni sera animerà con musica, animazione e spettacoli le vie dello shopping. Ciò che più ci rende felici, però, è la riapertura del cinema, gestito direttamente dal Comune. Al De Filippo, dopo il teatro, da domani riprenderanno anche le proiezioni».

DESTINAZIONE NATALE

Natale in centro

DALL’1 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

La Vera Casa di Babbo Natale

Castello Angioino Aragonese

DALL’1 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Esposizione opere presepiali presso il Castello Angioino Aragonese

DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Mercatini di Natale

Scaloni Ennio Balbo

8 DICEMBRE ORE 18

Lanternina Folk. Spettacolo itinerante di musica popolare

Stazione Centrale – Scaloni – Piazzetta Sanfelice

8 DICEMBRE ORE 19

Piazzetta Sanfelice

Rosario Tedesco Show

DOMENICA 12 DICEMBRE

Ore 10.00 Stazione Centrale

“Il Natale è dei bambini”. Teatrino dei burattini interattivo

Ore 11.15 Piazzetta Sanfelice

“Il Natale è dei bambini”. Teatrino dei burattini interattivo

Ore 17.30 Piazzetta Sanfelice

Umberto Anaclerico e Costantino Caruccio

DOMENICA 12 DICEMBRE ORE 9:00

“Presepe Subacqueo”

A.S.S Diving Yoghi

Porto di Agropoli

VENERDI’ 17 DICEMBRE

Ore 17.30

Zampognari

Spettacolo itinerante. Stazione Centrale – Scaloni – Piazzetta Sanfelice

Ore 19.00 Piazzetta Sanfelice

“A Sud delle donne”. Pièce teatrale

SABATO 18 DICEMBRE

Mercatini di Natale

Ore 17.30

Majorettes Città di Agropoli

Spettacolo itinerante. Stazione Centrale – Scaloni – Piazzetta Sanfelice

Ore 18.30

“Vienteterra”. Concerto di Musica Popolare

SABATO 18 DICEMBRE

Ore 20:30

“Polvere di Stelle” con Michele Pecora

Cineteatro E. De Filippo

DOMENICA 19 DICEMBRE

Ore 10.00 Stazione Centrale

“Il Natale è dei bambini”. Elfo Philadelphio Live Show. Parte I

Ore 11.15 Piazzetta Sanfelice

“Il Natale è dei bambini”. Elfo Philadelphio Live Show. Parte II

A cura di “Italy Social Tourism” e “La Festa in festa”

Ore 17.30 Piazzetta Sanfelice

L’Ateneo Agropoli. Sentieri natalizi.

Ore 19.00 Stazione Piazza delle Mercanzie

Poterico in concerto

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE

Ore 18.00 Stazione Piazza delle Mercanzie

La Tombola vivente. Spettacolo a cura di Alessandra Maffia

SABATO 25 DICEMBRE

Ore 17.30 Piazzetta Sanfelice

Un brindisi sotto il Portale

Dolci e spumante per tutti. Revival 70\80 con Roberto Apicella

DOMENICA 26 DICEMBRE

Ore 10.00 Stazione Centrale

“Il Natale è dei bambini”. Luci di Bolle. Parte I

Ore 11.15 Piazzetta Sanfelice

“Il Natale è dei bambini”. Luci di Bolle. Parte II

A cura di “Italy Social Tourism” e “La Festa in festa”

Ore 18.00 Piazzetta Sanfelice

…Pane e Cerase. Silvia Cafiero e Costantino Caruccio in concerto

DOMENICA 2 GENNAIO

Ore 10.00 Stazione Centrale

“Il Natale è dei bambini”. Social Elfi. Storia I

Ore 11.15 Piazzetta Sanfelice

“Il Natale è dei bambini”. Social Elfi. Storia II

Ore 18.00 Piazzetta Sanfelice

No more trouble in concerto.

DOMENICA 6 GENNAIO

Ore 18.00 Piazzetta Sanfelice

L’Epifania, tutte le feste porta via.

Evento itinerante

10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 26 dicembre 2021 \ 1 – 2 – 6 gennaio 2022

“Totore il Pastore”

Voce narrante e itinerante che accompagnerà famiglie e bambini dal Centro cittadino al Borgo

antico di Agropoli, raccontando in chiave ironica e interattiva la storia della nascita di Gesù

ORARIO SPETTACOLI

Chiesa Madonna delle Grazie

Ore 16.30 – Primo Spettacolo

Ore 18.00 – Secondo Spettacolo

APPUNTAMENTI ALLA FORNACE

SABATO 11 DICEMBRE

ore 18:00

Note al museo

Concerto di Aldo Marchese, Antonio Cicalese e Christian Trapanese

DAL 12 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

“Tegole in arte”, mostra a cura del maestro Antonio Raiola

APPUNTAMENTI IN AULA CONSILIARE

VENERDI’ 10 DICEMBRE

Ore 18:00

Fino all’ultima Fila di Francesco De Gregorio – raccontato dal suo pubblico

DOMENICA 12 DICEMBRE

Ore 17:30

Convegno Moti del Cilento

Aula Consiliare del Comune di Agropoli

Cavalieri del Vicariato

VENERDI’ 17 DICEMBRE

Ore 18:00

Giuseppe Scarane – Francesco D’Assisi, il desiderio Della Luce

Saggio dedicato a San Francesco

MARTEDì 28 DICEMBRE

Ore 11:00

Premo Delfino d’Oro

CINETEATRO EDUARDO DE FILIPPO

MERCOLEDì 15 DICEMBRE

Ore: 20:45

Stagione teatrale

“La dolce ala della giovinezza”

Elena Sofia Ricci

GIOVEDì’ 16 DICEMBRE

Ore: 20:30

Il dono Concerto di Natale

Orchestra e coro Liceo Musicale A. Gatto di Agropoli

VENERDI’ 17 DICEMBRE

Ore: 20:00

“Agropoli con il cuore”

Spettacolo di beneficenza a cura della Croce Rossa Comitato di Agropoli

SABATO 18 DICEMBRE

Ore: 20:30

“Polvere di Stelle”

Con Michele Pecora ed Enzo Gragnaniello

DOMENICA 19 DICEMBRE

Ore: 18:30

“A piedi nudi sul palco”: spettacolo natalizio dei corsi di danza

della scuola Exorto Danza

LUNEDI 20 DICEMBRE

Ore 9:00

Ore 11;15

“Un Canto di Natale” il musical da Dickens

A cura di Animazione 90

MARTEDì 21 DICEMBRE

Ore 18:00

Saggio di Natale

Scuola I.C Gino Rossi Vairo”

MERCOLEDì 22 DICEMBRE

Ore: 19:30

Musical Hairspray, tratto dall’omonimo film (precede introduzione dei più piccoli “Pensieri di Natale”

Associazione Ateneo Danza Musical e Fitness

MARTEDì 28 DICEMBRE

Ore: 20:00

Concerto “Concordia Vocum Canta il Natale”

DOMENICA 2 GENNAIO

Ore 20:45

Stagione teatrale

Resilienza 3.0

Massimiliano Gallo

MARTEDÌ 4 GENNAIO

Ore: 20:45

Stagione teatrale

“Così Parlò Bellavista”

Marisa Laurito

GIOVEDI’ 6 GENNAIO

Ore: 10:00

Jesper, il postino di Santa Claus

Musical della Compagnia dell’Arta CDA

LUNEDI 10 GENNAIO

Ore: 20:00

Spettacolo teatrale in due atti “Muori amore mio” di Aldo De Benedetti”-

A cura della Compagnia teatrale “il tre percento”

MARTEDì 18 GENNAIO

Ore : 20:00

Spettacolo teatrale Commedia in due atti “Don Pascà fa acqua e pippa” di Gaetano Di Maio

Scuola di teatro Ennio Balbo

20 e 21 GENNAIO

Ore: 20:45

Commedia …..ma c’è papà due atti di Peppino e Titina De Filippo

Associazione Culturale il Sipario

LUNEDì 24 GENNAIO

Ore : 20:00

Spettacolo teatrale “Tutta colpa del Coronavirus”

Associazione Camminare insieme”

AUDITORIUM SERAO

GIOVEDì 30 DICEMBRE

Ore: 20:00

Spettacolo teatrale “Aò, ‘mbè?! Iann jà!!

Di e con Nico Caruccio e Pino Grossi

MARTEDì 4 GENNAIO

Ore 20:00

Concerto Natalizio

Thais Quartet

GIOVEDì 6 GENNAIO

Ore 20:00

Musical Tale e Quale Epifania

A cura di PDN Spettacoli di Marsico Giuseppe

PALAGREEN

MARTEDì 21 DICEMBRE

Ore : 19:30

Saggio di danza

A.S.D Terry Dance

Pala Green

NATALE IN CHIESA

MARTEDì 27 DICEMBRE

Ore: 20:00

Melodie e racconti di mezzo inverno – Compagnia del Cervo Bianco

Chiesa SS. Pietro e Paolo

N.B. Gli appuntamenti potrebbero subire delle variazioni; eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

NAVETTA SHOPPING

23 e 24 dicembre – 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre – 5 e 6 gennaio

Ore 16.30 – 20

Percorso:

Piazza Vittorio Veneto, via Pio X (Liceo Dante Alighieri), via Salvo d’Acquisto (Asl), via De Gasperi (Inps), via Risorgimento (fermata autobus), Lungomare (ex caserma Guardia di finanza)

Partenza ogni 30 minuti

TRENINO INCANTATO

8, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 DICEMBRE ORE 10:00 – 13: 00 e 15:00 – 22:00

2 e 6 GENNAIO ORE 10:00 – 13: 00 e 15:00 – 22:00

Percorso:

Stazione piazza della Mercanzia; stazione piazza Vittorio Veneto; stazione Castello

Partenza ogni 30 minuti