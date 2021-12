A Polla una pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Camera di Commercio e la Confesercenti provinciale di Salerno e Vallo di Diano hanno compartecipato all’organizzazione dell’evento Polla on Ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta per le festività di Natale, in piazza Mons. Antonio Forte.

Inaugurata sabato scorso, la pista resterà aperta fino a domenica 9 gennaio, tutti i giorni, e nei fine settimana sarà anche accompagnata da mercatini di Natale, insieme ad eventi e degustazioni. La manifestazione, voluta dall’Acap, associazione commercianti e artigiani di Polla, con il patrocinio del comune, mira a creare momenti di animazione per le famiglie e occasioni di crescita per le attività commerciali.

“Anche quest’anno – ha affermato la presidente Maria Antonietta Aquino – la Camera di Commercio e la Confesercenti provinciale di Salerno e Vallo di Diano supportano le iniziative natalizie dei comuni per creare momenti di animazione e di promozione dei borghi, a supporto degli esercenti locali. Lo scopo è quello di affiancare i commercianti nel loro piano di vendita, ma anche di conoscenza e di marketing, creando nel contempo quell’animazione sociale venuta a mancare negli ultimi periodi. Il nostro obiettivo è sempre quello di generare sviluppo, crescita e animazione, in collaborazione con gli Enti locali e le associazioni del posto”.