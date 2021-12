A Monteforte Cilento, una Mostra d’Arte nell’Eco Museo | 8 Dicembre

MONTEFORTE CILENTO. La Pro-Loco, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presenta “Il Risveglio” con le opere grafiche di Renato Guttuso e Salvador Dalì, domani 8 Dicembre alle ore 11:00 in Via Tiro a Segno presso l’Eco Museo.

L’Eco Museo, farà da cornice all’esposizione delle grandi opere grafiche di due artisti di fama mondiale; nato per promuovere il territorio del suggestivo borgo attraverso moderne tecnologie che creano un ambiente virtuale e interattivo.

Attraverso vari strumenti, il visitatore riesce ad apprendere le varie informazioni e curiosità che riguardano Monteforte e in particolare il Cilento in generale.

Sarà un modo, quindi, per immergersi completamente tra arte, storia e tecnologia, per un’esperienza immersiva che lascerà il segno, per dare il via alle iniziative del periodo più magico dell’anno con l’arrivo del Natale.

Il tutto nel pieno rispetto delle vigenti normative anti contagio da Covid-19.